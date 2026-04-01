Росія хоче захопити Костянтинівку до кінця місяця: що кажуть у ЗСУ

Українські військові вважають такі терміни нереалістичними.

Росія встановила дедлайнн для захоплення Константинівки в Донецькій області до кінця квітня. Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.

За його словами, Росія хоче окупувати Костянтинівку до 25 квітня, однак українські військові вважають такі терміни нереалістичними.

Він зазначив, що противник намагається зайти безпосередньо в місто. З одного боку, так окупанти отримують можливості для укриття особового складу, але з іншого боку – це змушує їх вести міські бої, які значно уповільнюють просування. При цьому обхідні маневри поки що ворогу не вдаються.

Запорожець вважає, що такими темпами ворогу, якщо й вдасться досягти своїх цілей, то не раніше жовтня:

"Ті терміни, які вони для себе запланували, можна помножити на N місяців. Якщо вони проводитимуть активні штурмові дії і кинуть на захоплення Костянтинівки всі засоби - то, на мою думку, у них, можливо, щось і вийде, але не раніше, ніж у жовтні".

Він також зазначив, що російський наступ може йти "хвилями": спочатку швидкий транспорт, зокрема мотоцикли, далі – баггі та автомобілі, а потім – бронетехніку з особовим складом. При цьому основним завданням противника буде закріплення в околицях Костянтинівки та ведення боїв безпосередньо в місті.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія поставила за мету через два місяці захопити весь Донбас.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни зазначають, що з початку року просування РФ на фронті різко скоротилося. Так, у першому кварталі ворог просувався на фронті удвічі повільніше, ніж минулого року. На думку аналітиків, причинами цього є українські контрудари, а також атаки дронами на середній дистанції.

