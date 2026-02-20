Трамп оголосив про введення нових 10-відсоткових мит на весь імпорт до США

Президент США додав, що всі введені мита в інтересах національної безпеки залишаться в силі.

Чинні тарифи США зберігаються і вводиться нове мито на весь імпорт на рівні 10%. Про це президент США Дональд Трамп оголосив, коментуючи рішення Верховного суду США про скасування запроваджених ним мит.

"Сьогодні я підпишу указ про введення глобального тарифу в розмірі 10% відповідно до розділу 122 - понад звичайні мита, які вже стягуються", - заявив він.

Також він зазначив, що всі діючі тарифи, в тому числі в сфері національної безпеки, "залишаються повністю в силі і продовжують застосовуватися в повному обсязі".

Відео дня

Трамп заявив, що Верховний суд перебував "під впливом іноземних інтересів", коли виносив своє рішення. За його словами, буде розпочато кілька розслідувань.

За його словами, це рішення є "абсурдним", оскільки позбавляє його можливості стягувати навіть символічні збори, але при цьому залишає більш жорсткі інструменти тиску на інші країни.

Трамп також підкреслив, що має намір використовувати інші інструменти економічного тиску, які, за його словами, суд фактично підтвердив. Він також вказав на можливість застосування механізму ліцензування імпорту, назвавши його "потужнішим" інструментом, ніж тарифи.

Скасування мит Трампа

Нагадаємо, Верховний суд США скасував тарифи щодо інших країн, введені Білим домом на підставі закону, що дозволяє регулювати імпорт і експорт у разі надзвичайної ситуації.

Заступник головного спікера Європейської комісії Улоф Хілл вже встиг заявити, що Брюссель підтримує зв'язок з адміністрацією Трампа, бажаючи "яскравості щодо кроків, які вони мають намір вжити у відповідь на це рішення".

Вас також можуть зацікавити новини: