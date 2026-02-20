'Нам необхідна співпраця у сфері Mil-Tech': Віталій Кім в інтерв’ю британському каналу

Очільник Миколаївської ОВА вважає, що Україні потрібна співпраця в економіці та досвід Великої Британії.

Україна є "щитом" для Європи проти повномасштабного вторгнення Росії, заявив в інтерв'ю голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім в інтерв'ю GBN News.

Кім вважає, що британські війська можуть перейняти досвід українських солдатів, загартованих у боях після чотирьох років боротьби з росіянами.

Видання зазначило, що наступного тижня, у вівторок, 24 лютого, виповнюється четверта річниця вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"З Великобританії ви розумієте, що зараз ми є щитом Європи, і що зараз у нас найкраща армія, і що ми захищаємо Європу, бо Росія ніколи не зупиниться", - сказав в інтерв'ю для політичного подкасту Chopper's Political Podcast очільник Миколаївської ОВА.

Він додав, що Україні потрібна співпраця в економіці та досвід Великої Британії.

"Нам необхідна співпраця у сфері Mil-Tech. Нам потрібен увесь ваш досвід, зокрема досвід роботи в межах оборонних ініціатив, і це шлях із двостороннім рухом. Вперше в історії змінюються правила всього світу", - висловив думку Кім.

Він підкреслив, що якщо Росії вдасться захопити Україну, можливо, після цього все закінчиться, але таку ситуацію тожі зможе повторити будь-хто.

"І хтось може прийти до вашого дому в будь-який момент, тому що якщо Росія захопить Україну, це закінчиться, але це буде ситуація, яку може повторити будь-хто", - зауважив очільник Миколаївської ОВА.

В публікації йдеться, що Кім, який очолює з 2020 року Миколаївську ОВА, заявив, що британські війська, які можуть бути розгорнуті на території України для підтримання миру в разі досягнення угоди, зможуть перейняти досвід українських солдатів, які безпосередньо воюють з росіянами.

"Ваші солдати, можливо, навчатимуться у нас, як діяти в умовах сучасної війни. Тому нам потрібна дуже тісна і глибока співпраця в усіх сферах", - заявив він.

Також за словами очільника Миколаївської ОВА, обговорюються плани щодо відбудови країни після закінчення війни.

"Ми хочемо відновити Україну, жити в мирній Україні [під] вільним небом, відновити Україну, інвестувати в наш народ", - поділився український політик.

Велика Британія та Україна: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Британії через більш ніж шість місяців після запланованого запуску, все ще не запрацював завод у Гласкоді, південний Уельс, який відіграє ключову роль для збільшення виробництва снарядів. Видання The Guardian поділилося, що новий завод мав збільшити виробничі потужності Великої Британії з виготовлення артилерійських снарядів у 16 разів з метою поповнення запасів, які скорочуються. Також він мав би збільшити поставки снарядів до України. У виданні поділилися, що затримка з відкриттям заводу пов'язана з затримками з боку уряду стосовно військових витрат. Представник уряду Великої Британії запевнив, що поточний розвиток об'єкта в Гласкоді не вплинув на здатність країни продовжувати надавати Україні необхідну підтримку.

Також ми писали, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що його країна виділяє понад 680 млн доларів на забезпечення термінових потреб України у посиленні сил протиповітряної оборони. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, що ця допомога буде надаватися Україні як на двосторонньому рівні, так і в межах ініціативи PURL щодо закупівлі озброєння в США. Рютте поділився, що для України це важлива допомога, оскільки країна чинить опір, але її цивільна інфраструктура і цивільне населення зазнають ударів від ракет.

