Україна може воювати ще декілька років, – командувач Нацгвардії

Водночас він погоджується з тим, що люди втомилися від війни.

Україна може воювати проти РФ ще декілька років. Таку думку висловив Олександр Півненко – Командувач Національної гвардії України, бригадний генерал в інтервʼю BBC Україна, коментуючи заяву Трампа про те, що в разі відмови від припинення вогню якнайшвидше, Україна програє війну.

"Ми можемо ще воювати декілька років 100%. Але ж я вважаю, що загалом війни повинні закінчитись. Взагалі на цій планеті і взагалі вбивати людей заради територій і ресурсів - це для нас дуже незрозуміла історія. Це повинно закінчитись", – заявив Півненко.

Водночас він зазначив, що люди втомилися від війни. Однак важливо те, якою ціною буде досягнуто мирної угоди.

Відео дня

"Всі хочуть, щоб закінчилась війна. Але головне питання для нас якою ціною? Або це припинення вогню, я думаю, на що всі будуть згодні. І тоді переосмислення подальших дій і домовленостей. Або втрати території. Скажімо так, ми віддавати нічого не будемо, я впевнений", – додав Півненко.

На запитання журналіста про те, як Україна може боротися з РФ, яка переважає чисельно, Півненко вказав на економічний тиск на ворога. Водночас він зазначив, що Україна може захищатися проти РФ "і рік і два", але якщо буде нада допомога від партнерів з Європи та США.

"Але кількістю, якщо ми будемо вбивати більше і більше росіян, то ми цим не закінчимо війну", - запевнив Півненко.

Водночас генерал заявив, що Україна продовжує завдати проблем РФ у економічному плані. І це може вплинути на Москву після завершення війни.

"Післявоєнний період для них буде ще важчим, тому що треба буде пояснювати своєму народу, для чого взагалі ця війна була і для чого скільки втрат. Ми знаємо цілий регіон, де немає вже людей, в принципі, призовного віку", – зазначає Півненко.

Скільки може тривати війна: оцінки експертів

Раніше західні медіа писали, що РФ нібито можуть продовжувати війну проти України ще протягом двох років, аби повністю захопити територію Донецької області. Водночас військовий експерт Владислав Селезньов зазначає, що такі заяви схожі на спроби "силою слова" переконати українських урядовців поступитися. За його словами, ресурсів для ведення активних бойових дій на дистанції понад 6 місяців у росіян фізично бракує.

Водночас керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук порівняв прогноз про два роки з гаданням на кавовій гущі. Він зазначив, що це схоже на плани РФ щодо "взяття Києва за 3 дні" чи "України за 3 тижні". Водночас, за його словами, РФ готова воювати протягом 2026 року і наразі готується до нової наступальної кампанії.

Вас також можуть зацікавити новини: