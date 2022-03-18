Зафіксовано масові випадки залучення неповнолітніх до підтримки терористичних дій Росії.

Росія використовує дітей як заручників інформаційних терористів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у своєму Telegram-каналі.

"Зафіксовано масові випадки залучення неповнолітніх та дітей дошкільного віку для підтримки терористичних дій Росії: школи примусово влаштовують "акції"; дітей не допускають до об’єктивної та неупередженої інформації; залучення дітей з інтернатів та дитячих будинків, оскільки не буде заперечень від батьків. Тож окупант, не знаючи меж своєї нищівної діяльності, тероризує не тільки наших дітей, а й власних", - йдеться в повідомленні.

Центр нагадує, Конвенція ООН про права дитини (1989 року) передбачає, що діти мають право на:

вільне висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної громадської активності;

одержання інформації, що відповідає їх віку;

право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності.

"Міжнародна спільнота не має залишатись осторонь від зомбування і використання дітей", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 18 березня в Україні загинули 109 дітей і понад 130 поранено.

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