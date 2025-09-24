Також окупанти мають просування на Дніпропетровщині.

Росіяни окупували два села - Новомиколаївку на Дніпропетровщині та Новоіванівку на Запорізькій області. Про це повідомляють аналітики українського моніторингового проєкту DeepState.

Також зазначається, що ворог має певні просування у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

"Ворог окупував Новомиколаївку та Новоіванівку, а також просунувся поблизу Калинівського,Тернового та Новоіванівки", - сказано в повідомленні DeepState.

Відео дня

Війна в Україні - новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Міністерство оборони РФ заявило про захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині . Речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський заявив, що це не відповідає дійсності.

В ОСУВ "Дніпро" пояснили, що на Дніпропетровщині росіяни використовують тактику інфільтрації, тобто багато малих груп, по 1-2 військових, проникають на територію населених пунктів, де знімають пропагандистські відео.

Полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов заявляв, що зараз росіяни наступають у Дніпропетровській області, щоб взяти в оперативне півоточення Сили оборони України в районі Орехового та Гуляйполя.

Вас також можуть зацікавити новини: