Армія РФ просунулася на Харківщині та Донеччині, - DeepState

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Завершився 1429-й день повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Ворог просунувся на території Харківської та Донецької областей.

Такі дані наводить в оновленому зведенні аналітичний проєкт DeepState. Зокрема, окупанти просунулися в районі населеного пункта Синельникове Харківської області. Це село знаходиться у Вовчанській міській громаді Чугуївського району області.

"Ворог просунувся поблизу Федорівки та Синельникового", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби, 22 січня, станом на 22:00 на фронті відбулося 196 бойових зіткнень із противником. Найбільш активними окупаційні війська РФ були на Покровському напрямку, де ворог атакував 62 рази.

34 рази противник намагався йти на позиції Сил оборони на Гуляйпільському напрямку. Водночас на Костянтинівському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Окупанти не можуть закріпитися в Гуляйполі Запорізької області, розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов. За його словами, штурмові групи Сил оборони України діють по всьому місту, і ворог не розуміє, де українські військові, а де їх власні. Через це "у них низька активність".

Тим часом у Купʼянську триває зачистка міста від російських окупантів. Речник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов каже, що сили противника перебувають у кількох кварталах цього населеного пункту.

Вас також можуть зацікавити новини: