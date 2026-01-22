Окупанти намагаються обійти з флангів одне з міст Харківщини, - військовий

Армія РФ змінила тактику та відмовилася від лобових штурмів, намагаючись обійти місто із західного напрямку вздовж річки Вовча.

Збройні Сили України утримують східну та південну частини Вовчанська Харківської області, водночас російські війська намагаються обійти місто з флангів. Про це повідомив офіцер 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського з позивним "Історик" в етері телеканалу "Ми-Україна".

За його словами, окупаційні війська змінили тактику наступу. Замість лобових атак росіяни намагаються просуватися окольними шляхами із західного боку, рухаючись уздовж річки Вовча в районах Синельникового, Вільчі та Грабського.

Українські підрозділи успішно стримують просування противника та не дають йому закріпитися на нових позиціях.

"Росіяни намагаються вибити нас з позицій відділення. Однак, станом на сьогодні, їм це не вдається", – наголосив офіцер.

Також, за словами військового, армія РФ активно застосовує тактику "випаленої землі". Окупанти завдають ударів керованими авіаційними бомбами та артилерією, руйнуючи житлову забудову і цивільну інфраструктуру Вовчанська.

Ситуація на Харківщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники намагаються промацувати та шукати слабкі місця в українській обороні вздовж усього державного кордону у східній частині Сумщини і на Харківщині.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов каже, що активними залишаються Лиманський та Куп’янський напрямки, а також неспокійна ситуація довкола Вовчанська та околиць міста.

