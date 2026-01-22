Окупанти намагаються обійти з флангів одне з міст Харківщини, - військовий

Збройні Сили України утримують східну та південну частини Вовчанська Харківської області, водночас російські війська намагаються обійти місто з флангів. Про це повідомив офіцер 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського з позивним "Історик" в етері телеканалу "Ми-Україна".
За його словами, окупаційні війська змінили тактику наступу. Замість лобових атак росіяни намагаються просуватися окольними шляхами із західного боку, рухаючись уздовж річки Вовча в районах Синельникового, Вільчі та Грабського.
Українські підрозділи успішно стримують просування противника та не дають йому закріпитися на нових позиціях.
"Росіяни намагаються вибити нас з позицій відділення. Однак, станом на сьогодні, їм це не вдається", – наголосив офіцер.
Також, за словами військового, армія РФ активно застосовує тактику "випаленої землі". Окупанти завдають ударів керованими авіаційними бомбами та артилерією, руйнуючи житлову забудову і цивільну інфраструктуру Вовчанська.
Ситуація на Харківщині - що відомо
Як повідомляв УНІАН, російські загарбники намагаються промацувати та шукати слабкі місця в українській обороні вздовж усього державного кордону у східній частині Сумщини і на Харківщині.
Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов каже, що активними залишаються Лиманський та Куп’янський напрямки, а також неспокійна ситуація довкола Вовчанська та околиць міста.