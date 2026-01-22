Ввійде в режим відриву голови: Трегубов розповів про зачистку Куп’янська від росіян

Також військовий розповів про ситуацію у Вовчанську і про те, що через морозну погоду оптоволокно ламається і втрачаються дрони.

В Куп’янську завершується зачистка від окупантів. Ворожі сили перебувають у декількох кварталах міста.

Про це в етері телемарафону сказав речник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. "Це вже доволі швидка перспектива, але давайте дочекаємося завершення", - зазначив він.

За його словами, в кількох кварталах міста ще є декілька осередків чисельністю близько 50 окупантів.

Він зазначив, що один з російських генералів заявив, що російські війська присутні у всіх районах Куп’янська.

"Людина просто увійшла в режим відриву від реальності і скоро ввійде в режим відриву голови у буквальному сенсі, тому що все втрачено настільки, що це не можливо приховати для російської аудиторії. Навіть російські воєнкори визнають, що для них Куп’янськ втрачено", - сказав Трегубов.

За його словами, ворог намагається обійти місто. "Росіяни намагалися лізти на схід від міста за річкою, але без особливого успіху. Також є постійні спроби подолати дистанцію на північ від міста, але також без успіху. Позиції, які ворог втратив, відбити буде важко, не зважаючи на спроби", - констатував військовий.

Ситуація у Вовчанську

Крім цього Трегубов розповів і про ситуацію у Вовчанську. Він наголосив, що є постійні спроби просування ворога, в місті ідуть бої:

"Росіяни активно лізуть через замезлу річку. Ворог робить спробу обходу через Вовчанські хутори та прилеглі населені пункти. Штовханина йде доволі активна. Річка, яка була природньою перепоною для ворога, зараз замерзла і для малих піхотних груп проблемою вже не є".

Інші завдання окупантів

Він також розповів, що у росіян є завдання прориватися на територію України і зробити зону контролю вздовж усього російсько-українського кордону, тобто вони хочуть посунути кордон на український бік. За його словами, це робиться для того, щоб не діставали українські засоби ураження територію РФ.

"Щоб не долітало до Бєлгорода регулярно, то треба відсувати українські війська майже до Полтави. Але завдання є, тому вони намагаються вздовж всього кордону створити зону безпеки. Малими силами вздовж кордону намагаються прощупувати чи може десь українські війська розслабилися, десь стоять не комплектом і там намагаються продавлювати і взяти прикордонні населені пункти", - пояснив ситуацію Трегубов.

Він нагадав, що в Грабовському на Сумщині їм це вдалося. "В Грабовському зараз росіяни, які там добре окопалися, вони не можуть вести звідти активні наступальні дії, бо навпроти доволі добре підготовлені Сили оборони", - зазначив військовий.

Як погода впливає на фронт

Трегубов також поділився як погода впливає на хід бойових дій. За його словами, більше проблем може бути, коли сніг почне танути і буде грязюка по пояс, а техніці - по бампер.

Також він зазначив, що у коптерів почнуть обмерзати лопості. "Зараз погода відносно ясна і це означає, що видимість нормальна. Але зараз оптоволокно замерзає і стає ламким на морозі, а коли воно стає таким, то значний відсоток БпЛА починає втрачатися, бо пропадає канал зв’язку. Це однаково впливає на обидві сторони", - сказав Трегубов.

Ситуація на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, у районі Куп'янська українські Сили оборони змогли створити непрохідну кіл-зону, в межах якої росіяни не можуть використовувати техніку на глибині 20-25 км від лінії фронту або піхоту в межах кілометра від лінії фронту.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, якщо ЗСУ зможуть розширити цю тактику на всю лінію фронту, це дозволить зупинити російський наступ.

