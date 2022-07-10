Російські окупанти стягують війська поблизу смт. Білогорівка Сеєвєродонецького району.
Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидкоруч окупувати усю Луганщину все ще не в змозі. Тільки упродовж останньої ночі росіянами здійснено сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, 7 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються подолати спротив українських військ та встановити повний контроль над Луганською областю, але їм це не вдається.
Нагадаємо, 8 липня Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Там відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання.