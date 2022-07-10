За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, швидко окупувати Луганщину російські війська не зможуть.

Російські окупанти стягують війська поблизу смт. Білогорівка Сеєвєродонецького району.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидкоруч окупувати усю Луганщину все ще не в змозі. Тільки упродовж останньої ночі росіянами здійснено сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються подолати спротив українських військ та встановити повний контроль над Луганською областю, але їм це не вдається.

Нагадаємо, 8 липня Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Там відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання.

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