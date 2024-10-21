У поранених, за словами представника прокуратури, зафіксовано порізи склом, забої, закриті переломи та черепно-мозкові травми.

Російського удару по Харкову пізно ввечері неділі було завдано, за попередніми даними, чотирма коректованими авіабомбами і гібридними ракетами-бомбами "Грім-Е1", поранень зазнало десятеро людей.

Прессекретар обласної прокуратури Дмитро Чубенко сказав виданню Суспільне, що на застосування гібридних ракет-бомб "Грім-Е1" вказують уламки і район запуску - з висоти 12 тисяч метрів, з відстані приблизно 100 км від цілі.

"Грім-Е1" - це розроблена в Росії авіабомба, що наводиться на ціль, оснащена двигуном і крилами, що розкриваються в польоті. Маса її бойової частини, за даними з відкритих джерел, становить 315 кг. За словами Чубенка, один із чотирьох боєприпасів, ймовірний "Грім-Е1", упав за містом.

Відео дня

Серед постраждалих унаслідок ударів РФ по Харкову ввечері п'ятеро жінок віком від 22 до 53 років і п'ятеро чоловіків віком від 21 до 37 років, повідомила прес-служба поліції Харківщини. У частині міста немає електроенергії, пошкоджено багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі, кажуть правоохоронці.

У поранених, за словами представника прокуратури, зафіксовано порізи склом, забої, закриті переломи та черепно-мозкові травми.

Мер Харкова Ігор Терехов раніше оголосив, що внаслідок удару у Київському районі пошкоджено 12 приватних будинків, один постраждалий. За його словами, в Основ'янському районі було влучання в приміщення, де нікого не було, але поруч розташована багатоповерхова забудова - там пошкоджено будинки, вибито вікна. В Основ'янському районі відомо про дев'ятьох поранених, серед яких - хлопчик.

Прокуратура уточнює, що два приватні будинки знищено повністю. Одна з бомб розірвалася поруч із житловими багатоповерхівками - у них вибито шибки і пошкоджено стіни.

Війна в Україні - удари РФ по містах

Російські окупанти в ніч на суботу, 19 жовтня, завдали ракетного удару по Одесі і влучили в приватний сектор, де розташовано багато житлових будинків.

Пошкоджено понад 10 приватних будинків, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Обійшлося без постраждалих.

"Унаслідок атаки сталося загоряння триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч", - зазначив чиновник.

Вас також можуть зацікавити новини: