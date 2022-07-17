Руйнувань зазнали 49 цивільних об’єктів, в тому числі 33 житлові будинки, залізниця, підприємства, заклади освіти.

Окупанти обстріляли протягом минулої доби 15 населених пунктів Донеччини: завдали авіаударів, били з "Іскандерів", "Ураганів", "Смерчів", артилерії.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МВС.

Зазначається, що за добу ворог завдав 22 удари по оселям та цивільній інфраструктурі. Є жертви серед мирного населення.

Росіяни обстріляли міста Покровськ, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, смт Південне, та Залізне, села Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка, Удачне, Уманське, Дружби, Переїзне.

"Окупанти били ракетами НУРС, 9Н723 Іскандер-М, реактивними системами залпового вогню "Ураган", "Смерч", артилерією. Руйнувань зазнали 49 цивільних об'єктів: 33 житлових будинки, з них 5 багатоквартирні, школа, дитячий садок, медичний коледж, палац культури, залізниця, підприємства", - йдеться в повідомленні.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області російські окупанти за минулу добу, 16 липня, вбили трьох мирних жителів: 2 в Удачному та 1 у Покровську. Ще 12 людини були поранені.

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