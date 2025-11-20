В Росії також кажуть про окупацію Ямполя на Донеччині.

Купʼянськ Харківської області залишається під контролем Сил Оборони України. Таку заяву зробили у Генеральному штабі Збройних сил України на тлі слів начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова про окупацію міста.

"У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп, – ред.) окупантів, які інфільтрувалися до міста", – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що ситуація з Ямполем Донецької області, про окупацію якого заявили росіяни, схожа. Там українські війська проводять пошуково-ударні дії.

Відео дня

"Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська на Харківщині та 70% міста Покровська. У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та зачистка міської забудови від ворога. Для підрозділів організовують додаткові логістичні маршрути до Покровська та Мирнограда, щоб забезпечити їх усім необхідним. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються", – додали в Генштабі.

Що передувало

Раніше російський правитель Володимир Путін видав низку заяв щодо війни, яку його держава веде проти України. Господар Кремля стверджував, що бої нібито вже точаться у Костянтинівці Донецької області.

РосЗМІ писали, що начальник російського Генштабу Герасимов доповів диктатору про захоплення Купʼянська Харківської області. Сам правитель країни-агресорки також каже, що в районі Куп'янська-Вузлового нібито "вдалося заблокувати близько 15 батальйонів ЗСУ".

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Сили оборони України завдали ударів по Рязанському та Ільському НПЗ. Внаслідок влучання виникла пожежа в районі установок вторинної переробки нафти.

Щодо ситуації на фронті, то, за даними проєкту DeepState, ворог захопив населений пункт Веселе у Запорізькій області. Крім того, армія рФ мала просування неподалік сусіднього Затишшя.

Вас також можуть зацікавити новини: