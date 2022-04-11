Командування російських загарбників демонструє своє справжнє ставлення до особового складу.

Російські командири розстрілюють поранених підлеглих на очах в інших солдатів.

Про це розповіла виданню LB.ua уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, про вражаючі факти розстрілів їй розповіли полонені солдати в особистій розмові.

"У Києві я бачила своїми очима 34 військовополонених - 24 рядових і 10 офіцерів. Я особисто з ними спілкувалася. За Женевською конвенцією, офіцери і рядові повинні міститися окремо. Тому вони знаходяться в двох камерах по 24 і 10 осіб", - сказала Денисова..

Омбудсмен зауважила, що її вразив зовнішній вигляд військових "другої армії світу". Деякі солдати були в гумових чоботях.

"Один з солдатів розповів страшні речі про ставлення власних командирів до них. Каже, що коли потрапили в засідку, щось вибухнуло, і всі розбіглися. Зібралася разом тільки одна танкова частина. Їх командир, підполковник, побачив пораненого в ногу солдата і застрелив його зі словами: "Поранених коней пристрілюють", – зазначила Денисова.

Солдат, що став свідком цього вбивства, переховувався кілька днів, а потім здався у полон українським захисникам.

Раніше Людмила Денісова розповіла про вартість утримання одного російського полоненого для України. Раніше цю інформацію оприлюднили у МВС, втім не називали конкретної цифри.

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