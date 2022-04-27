Російські війська безперервно обстрілюють населені пункти в Луганській області.

По Луганській області вранці завдано авіаудар, щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"З 05:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Горської громади. Застосовують "Гради" та артилерію. Завдано авіаційний удар. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого. Пошуки тривають. У Гірському також згоріла електропідстанція", - зазначив він.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.