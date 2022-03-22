Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну громадяни РФ почали масово тікати з країни. Це особливо стосується фахівців, які більше не бачать майбутнього на батьківщині, ізольованій від решти світу. Одних тільки айтішників виїхало 50 тисяч. А ще сто тисяч готуються покинути Росію в квітні.
Статистикою і прогнозами поділився глава Російської асоціації електронних комунікацій Сергій Плуготаренко. На засіданні "Розвиток IT-галузі в умовах санкцій" в Держдумі він заявив: "Перша хвиля — 50-70 тис. осіб — поїхали вже. Стримує другу хвилю тільки те, що там дорогі квитки, житло виросло, росіян ніхто не чекає, і немає фінансової зв'язності, неможливо транзакції проводити. Але друга хвиля точно буде, за нашим прогнозом, від 70 тис. до 100 тис. осіб у квітні поїдуть. Це тільки айтішники".
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.