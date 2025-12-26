РФ окупувала село на Донбасі та просунулася на Харківщині, – DeepState (мапа)

Раніше аналітики попереджали про численні спроби РФ закріпитися в Дронівці.

Російські загарбники повністю окупували населений пункт Дронівка в Донецькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

На мапі також видно, що росіянам вдалося збільшити "сіру зону" на захід від населеного пункту в бік Закітного.

Крім того, за даними аналітиків, окупанти просунулися поблизу Дворічанського Харківської області.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState попереджали, що ворог вже неодноразово фіксувався у Дронівці. За даними експертів, Сили оборони намагалися знайти та ліквідувати окупантів у населеному пункті, але чисельна перевага росіян давалася взнаки.

Також раніше в 225 Окремому штурмовому полку повідомили, що протягом осені українські захисники звільнили від російських окупантів 5 сіл Дніпропетровської області: Орестопіль, Новоселівку, Соснівку, Хороше і Вороне. Зазначається, що ця операція тривала понад 100 днів.

Тим часом у Купʼянську Сили оборони продовжують зачистку міста від росіян. Як зазначив старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс", українським бійцям вдалося перекрити всі можливі коридори проникнення та забезпечення до підрозділів противника, які перебували у Купʼянську.

