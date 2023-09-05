Ракетоносіїв немає, але небезпека залишається.

Ворог продовжує акції активності тактичної авіації над акваторією Чорного моря, демонструючи своє, так зване, панування. Росія намагається тиснути на судновласників, демонструючи, що є загроза з повітря.

"Це все спрямовано на те, щоб максимально зашкодити функціонуванню відкритого гуманітарного коридору, який позначено Силами оборони для виведення суден, які були заручниками ситуації протягом півтора року", - сказала начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що таким чином Росія ще й хоче показати нібито неможливіть функціонування зернової угоди без її участі. При цьому вона зазначила, що в Чорному морі сьогодні на чергуванні 10 ворожих кораблів, а Азовському – один.

Відео дня

"Ракетоносії наразі заведені в пункти базування, їх немає на бойовому чергуванні, але повернення на пускові рубежі займає 2-3 години, тому рівень ракетної небезпеки Генштаб позначає як високий", - сказала вона.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України зазначила, що ситуація залишається досить складною та напруженою, але контролюється Силами оборони.

"Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу і намагаємось завдати максимальної шкоди окупантам. А вони намагаються обстрілювати мирне населення, в той час як ми вибиваємо їх з тих позицій, де вони ще дістають до правого берега", - наголосила Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти використовують авіацію, щоб нищити сільськогосподарські потужності регіону. За її словами, продовжуються обстріли самого Херсону та прибережних населених ппкнктів.

"Окупанти вкривають населені пункти "килимовим" способом і навіть прицільно б’ють по житлових кварталах. Внаслідок таких обстрілів на Херсонщині тільки за поточний тиждень вже поранено двох дітей", - зазначила Гуменюк.

Ситуація на фронті станом на 5 вересня - інформація від ISW

У звіті американського Інституту вивчення війни зазначалося, що українські війська продовжили контрнаступальні дії та 3 вересня просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області.

Також речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що українські сили досягли певних успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова, Запорізька область). Просування на півдні визнають і російські джерела.

Вас також можуть зацікавити новини: