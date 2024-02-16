Протягом минулої бойової доби українські війська "відмінусували" у ворога понад 60 окупантів та чотири крупнокаліберні гармати.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про поточну ситуацію в морі та на лівому березі Херсонської області. Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо поточної ситуації на напрямку.

Гуменюк зауважила, що погода сприяє тому, що ворожа активність наразі дещо зменшилася. "Бачимо, що зі сходом туману - трішки розвіявся, порівняно з попередніми двома днями, - наростилася активність використання FPV-дронів. Але ми досить ефективно їм протидіємо", - сказала вона і додала, що окупанти продовжують використовувати і безпілотники інших конфігурацій.

Речниця також розповіла, що корабельне угруповання ворога було згорнуте, штормова погода посилилась, ракетоносії змушені були зайти в пункти базування. "Зараз два кораблі несуть чергування у районі Новоросійська, відстежуючи обстановку, один в Азовському морі", - сказала Гуменюк.

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Вона також розповіла, що протягом минулої бойової доби українські війська "відмінусували" у ворога понад 60 російських окупантів та чотири крупнокаліберні гармати.

Крім того, на запитання щодо бойової роботи на лівобережжі Херсонщини речниця зауважила, що там ворог не припиняє штурмувати. Водночас вона додала, що якщо позаминулої бойової доби окупанти спромоглися на сім штурмів, то минулої – лише на три.

"Це говорить про те, що було завдано потужних втрат, зібрати нові штурмові групи було дуже важко. І ми це бачимо і чуємо по радіоперехопленнях, що там відбуваються морально-психологічні конфлікти на цьому тлі", - сказала Гуменюк.

Скільки ще кораблів РФ необхідно уразити - думка експерта

Як повідомляв УНІАН, раніше капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко висловив думку, що якщо Україна пошкодить ще 20% російських кораблів, то в Чорному морі для Росії "ситуація може змінитися дуже драматично".

Риженко зауважив, що морські дрони зіграли дуже суттєву роль, і що Україна змогла досягнути значного результату після того, як почала операції бойових роїв. Було знищено чи пошкоджено майже 30 ворожих кораблів.

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