Заява глави московської православної церкви Кирила свідчить про спробу окупантів відкрити "другий фронт" в Україні на релігійній основі, вважають в МВС.

Російська Федерація хоче створити лінію розколу всередині України за релігійним принципом як один з можливих сценаріїв для внутрішньої дестабілізації всередині нашої країни.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефір інформаційного телемарафону.

Він зокрема прокоментував сьогоднішню заяву очільника московської православної церкви патріарха Кирила, метою якої, на його думку, є "розхитування" зсередини суспільства в Україні на релігійному підґрунті.

"Висловлю свою власну думку… Сьогодні в недільній проповіді патріарх Кирило зробив заяву, від якої він старався "відкараскатись", починаючи з 2014-го року… Сьогодні він дуже артикульовано, дуже чітко сказав, повторив, точніше, всі тези статті Путіна про "єдиний народ" і сказав, що "я понимаю, что сейчас там в Украине будут об этом много говорить, но мы - единый народ". Далі він сказав про те, що найстрашніше що є - це коли "брат поднимает меч проти брата"…", - сказав радник глави МВС.

Денисенко зазначив, що в цьому випадку можна чітко сказати, що "Кирила змусили це зробити, тому що він старався "до останнього" тримати мовчання, не нейтралітет, а саме мовчання".

Також радник глави МВС додав, що ця проповідь ймовірно була зроблена з метою розпалити в Україні ворожнечу до московського патріархату і розколоти нашу країну за релігійним принципом.

"Я думаю, що існує висока ймовірність, що це зроблено спеціально зараз для того, щоб велика частина людей, які зараз негативно, м’яко кажучи, настроєні до росіян, включилися в боротьбу проти московського патріархату. Тобто, створити лінію розколу всередині України по релігійному принципу. Тому це один із можливих сценаріїв для такої собі внутрішньої дестабілізації всередині України. Ми повинні звернути на це увагу", - акцентував Денисенко.

Він також закликав українців холодним розумом дивитись на ситуацію, не дати себе використати і не дати себе втягнути в цю нову російську інформаційно-психологічну "пастку".

"Перш за все, я хотів би попросити абсолютно всіх тримати тверезу голову і холодний розум… Є Служба безпеки України, яка повинна виявляти, чи є агентом та чи інша людина. Самосудів тут ні в якому разі тут не можна робити", - сказав він.

Також Денисенко додав, що навіть, якщо громада хоче в якомусь конкретному населеному пункті змінити приналежність тієї чи іншої конфесії вона має право це зробити за законодавством.

"Я хочу закликати абсолютно всіх йти виключно по закону, виключно без самосуду, виключно без будь-якого рукоприкладства і будь-яких інших речей! Нам не потрібний зараз цей "другий фронт", внутрішньо-релігійний фронт, до якого нас "штовхає" Володимир Путін… Потім, після війни ми розберемось, хто на кого працював, хто що говорив під час війни і хто працював чи не працював на РФ", - закликав Денисенко.

Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано вранці увірвалися на територію України. Противник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім бив і по мирних містах, зокрема, по Києву, Чернігову та Харкову.

Українська розвідка повідомила, що в середовищі російської еліти формується група опозиційних до Володимира Путіна людей і розглядається усунення президента РФ.

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