Загалом росіяни відправили півтори сотні диверсантів, з яких самого міста дісталася лише п'ята частина.

У липні багато галасу наробила історія із проривом російських диверсійно-розвідувальних груп до Покровська. Український моніторинговий проект DeepState дізнався подробиці того, яке все відбулося.

За їхніми даними, загалом в операції було задіяно 150 російських диверсантів.

"За нашою інформацією для диверсійних дій у Покровську ворог сформував з трьох рот тактичні групи по 50 осіб у кожній. Метою акції було створити паніку та змусити підрозділи [Сил оборони] втекти з міста, як це було в Селидовому", – пише DeepState.

Стверджується, що диверсійні групи вирушали якраз із міста Селидове, що перебуває під російською окупацією з жовтня минулого року. Щоб пройти з Селидового до Покровська (пряма відстань між містами – 14 км, але диверсанти, вочевидь, йшли не зовсім по прямій) диверсантам знадобилося 14 діб.

За даними DeepState, 4 доби у росіян пішло на те, щоб дістатися селища Піщане на південно-західній околиці Покровська, і ще 10 діб – щоб пройти з Піщаного до вулиці Захисників України у Покровську (близько 6 км). Таким чином за добу російські диверсанти проповзали приблизно по 600 метрів, намагаючись залишитися непоміченими.

"Зв'язок, вода та їжа — забезпечувалася скидами з дронів. Тому між групами була хороша координація і кожен знав про кожного. Використовували плащі для маскування та ховалися у випадкових укриттях. "Диверсанти" мали трекери маршрутів, куди мали б рухатися", – пояснюють у DeepState.

Однак навіть з усіма цими пересторогами диверсійні групи втратили більшу частину бійців ще до того, як зайшли в Покровськ. За даними DeepState, зі 150 диверсантів близько 120 загинули від скидів гранат з українських дронів. 19 липня, тим 30, хто вижив, вдалося дістатися околиць Покровська і почати здійснювати диверсійні дії.

За час, що минув з того моменту, більшість диверсантів були знищені. Однак у DeepState зауважують, що залишки цих ДРГ насправді шукають досі: частина диверсантів здалася в полон буквально цього тижня.

"Відповідно мети ця операція не досягла, хоча й принесла багато проблем для Сил Оборони України. Чи можна вважати успіхом план, за якого 80% особового складу має вмерти в дорозі до місця виконання задачі — сумнівно. Більше висновків не буде. Висновки покаже час", – резюмували у DeepState.

Диверсанти у Покровську

Як писав УНІАН, 19 липня з’явилися перші повідомлення про те, що до Покровська, який перебуває під контролем ЗСУ, проникли російські ДРГ.

Трохи згодом аналітики розповіли, що прорив диверсантів у місто став можливим через те, що в одній з бригад, що боронили місто, "банально закінчилася піхота". Хоча ворожі ДРГ швидко розбили та розсіяли, українські оборонці теж зазнали втрат. Проблемою став і "дружній вогонь" на тлі певної нервовості серед бійців.

