За його словами, на початку повномасштабної агресії противник здійснював демонстраційні дії біля українських берегів.

Російські окупанти в лютому 2022 року хотіли провести морську десантну операцію, але через провал планів по захопленню Одеської області, йому цього не вдалося зробити.

Про це сказав віцеадмірал, командувач Військово-Морських сил (ВМС) ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв’ю журналістці телеканалу 1+1 Наталії Мосейчук. Він заначив, що РФ на початку повномасштабного вторгнення не змогла провести морську десантну операцію. За його словами, для її проведення потрібні були дві умови, зокрема, противник повинен був мати успіхи на суходолі, а їх не було.

"За задумом противника, він мав не оволодіти Миколаєвом, хоча це також було в його планах, а обійти Одесу з півночі. Взяти в кільце Одеську область і тільки після цього висаджувати морський десант. Цього не відбулося. 80 бригада зупинила десант російських військ під Вознесенськом", - наголосив командувач ВМС.

Відео дня

За його словами, на початку повномасштабної агресії противник здійснював демонстраційні дії біля українських берегів - сформував повністю угруповання десантних кораблів, які могли висадити десант - повний бригадний комплект морської піхоти зі всіма підрозділами. Він зазначив, що мали бути задіяні в операції кораблі вогневої підтримки, забезпечення. "Плюс група ізоляції району, щоб, як вони вважали, не допустити кораблів НАТО у зону бойових дій. Плюс тактична група, яка займалася застосуванням "Калібрів" по всій території України", - розповів Неїжпапа.

За його словами, Росія підводила кораблі десанту майже до узбережжя, хоча знала, що воно заміноване, для того, щоб ЗСУ не перекидали свої підрозділи, війська, які призначені для протидесантної оборони.

"Вони грали в демонстраційну гру. Зроблену, за великим рахунком, за класикою військового мистецтва, яке розроблялося в радянські часи. Це просто читалося - берете книжку і все як написано у ній. Тому що ми навчалися по одній книжці тоді. Це зараз все змінилося за ці два роки. І вони вже не так воюють по книжці, а ми і не воювали по цій книжці з самого початку", - розповів Неїжпапа.

Війна в Україні: новини

Керівник української розвідки Кирило Буданов попереджав про ймовірність повномасштабного вторгнення РФ ще в листопаді 2021 року.

Президент РФ Володимир Путін 24 лютого 2022 року в екстреному зверненні заявив, що весь хід розвитку подій та аналіз інформації показує, що зіткнення РФ з "націоналістичними силами" в Україні неминуче, це питання часу. Також він оголосив "спеціальну воєнну операцію", мета якої - "демілітаризація" та "денацифікація".

Після 4 ранку 24 лютого 2022 року у низці українських міст пролунали вибухи, Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.

Вас також можуть зацікавити новини: