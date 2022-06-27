У британській розвідці також припускають, що найближчими тижнями російська армія все більше спиратиметься на резервні сили.

Російські війська намагаються набрати обертів на Ізюмському напрямку фронту.

Про це повідомляється в Twitter Міністерства оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"В той час як основним напрямом російської операції залишається Сєвєродонецько-Лисичанський котел, тиждень постійних важких обстрілів свідчить про те, що Росія зараз намагається набрати обертів на північному Ізюмському напрямку. Українські збройні сили продовжують утримувати оборону на цій ділянці, ефективно використовуючи лісисту місцевість", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці також припускають, що найближчими тижнями російська армія все більше спиратиметься на резервні сили, що складаються з кількох окремих компонентів, які Росія майже напевно вже почала розгортати.

"Резерв бойової армії Росії — це нещодавнє нововведення, яке складається з резервістів-добровольців, що працюють за сумісництвом і розгортаються як цілі підрозділи, зазвичай вони охороняють тил", - сказано в повідомленні.

У розвідці пояснили, що людський мобілізаційний ресурс — це значна кількість усіх ветеранів, які служили у регулярних збройних силах за останні п'ять років.

"Російська влада, ймовірно, використовує добровольців з цієї категорії для укомплектування третіх батальйонів у складі регулярних бригад", - вважають у британській розвідці.

Також у відомстві вважають, що, незважаючи на постійний брак готових до перекидання в Україну резервістів, російське керівництво, ймовірно, як і раніше, не хоче віддавати наказ про загальну мобілізацію.

Як повідомляв УНІАН, українські воїни зупинили спробу окупантів піти вперед поблизу Марʼїнки.