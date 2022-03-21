Двоє українців у віці 27 та 29 років перебували під вартою протягом шести місяців за звинуваченням у контрабанді людей.

Суд міста Бреда (Нідерланди) ухвалив рішення звільнити з-під варти двох українців, які перебували в СІЗО, щоб вони могли протистояти російському вторгненню в Україну.

Про це повідомляє Euractiv.

Чоловіки з Луцька у віці 27 та 29 років перебували під вартою протягом шести місяців за звинуваченням у контрабанді людей.

Їх заарештували у вересні минулого року на яхті під час спроби переправити групу албанців до Великої Британії.

Адвокат затриманих просив суд звільнити їх, щоб вони могли повернутися додому та захистити свою країну від вторгнення.

Суд звільнив затриманих на підставі ситуації, пов'язаної з "особливими та серйозними обставинами". Чоловіків звільнили з-під варти за дотримання низки умов. Вони повинні уникати вчинення будь-яких інших правопорушень, повернутися відбути своє попереднє ув'язнення на вимогу суду і, за необхідності, відбути свої вироки, якщо суд все ж таки ухвалить рішення ув’язнити їх.

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