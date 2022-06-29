Саме ці ракети надзвичайно важко збивати системами протиповітряної оборони, яка є у ЗСУ.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія щодня продовжує ракетний терор мирних громадян. Велику частину з них вдається збити за допомогою української системи протиповітряної оборони. Проте, ППО спрацьовує не у 100% випадків.

За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, наприклад, російські крилаті ракети Х-101 чи "Калібр", розвивають швидкість до 800 кілометрів на годину.

"Ми бачимо запуск, знаємо її приблизний маршрут, вираховуємо алгоритм. Хоча вона може змінювати його по маршруту. Все залежить від рельєфу місцевості, також вона може летіти руслах річок. Так цю ракету збити легше через те, що є час на підготовку", – зазначив Ігнат в ефірі 24 каналу.

За його словами такі надзвукові ракети, як "Онікс", Х-22, "Кинджал" – збивати дуже важко.

"По-перше, тут справа часу – від запуску до влучання проходять лічені хвилини. По-друге – їхня швидкість понад 3 тисячі кілометрів за годину", - зазначив Ігнат.

27 червня 2020 Росія вдарила ракетами по місту Кременчук на Полтавщині. Тоді ворожі війська застосували ракети Х-22, яка є дуже руйнівною, у неї лише бойова частина складає 950 кілограмів.

Відомо, що Кремль використовує літаки Ту-22М3 у якості бомбовоза або для пусків ракет по Україні. УНІАН писав, що це що за літак, який запустив ракети Х-22 по Кременчуку і чому його називають "Людожером".

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