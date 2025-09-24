Місцева влада пише, що місто під атакою українських дронів.

Новоросійськ, куди РФ перебазувала свій Чорноморський флот, сьогодні був під атакою дронів. Про це написав уранці в Telegram мер Новоросійська Андрій Кравченко, повідомивши про тривогу.

Пізніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв написав, що сьогодні Новоросійськ зазнав "жахливої атаки з боку київського режиму". За його словами, безпілотники вдарили в центр міста. Кондратьєв додав, що за попередньою інформацією відомо про двох загиблих, 3 людини постраждали. Пошкоджень зазнали п'ять житлових будинків і будівля готелю.

Станом на 13.35 "відбиття атаки триває".

Відео дня

На цей момент українська сторона не коментувала атаку на Новоросійськ.

Російський Чорноморський флот

Як повідомляв УНІАН, російське командування було змушене передислокувати кораблі ЧФ РФ з району Севастополя в тимчасово окупованому Криму на базу в Новоросійськ. Так, туди було перебазовано більшу частину ЧФ РФ у 2023 році. Причиною стало те, що база Севастополя стала вразливою через українські атаки безпілотників і ракет.

Влітку поточного року OSINT-дослідник MT Anderson писав, що Новоросійський порт заповнений російськими військовими кораблями максимально. Військовий флот навіть зайняв деякі причали цивільних суден і прикордонників.

Вас також можуть зацікавити новини: