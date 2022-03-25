Додаткових коштів на обіцяні виплати військовим за війну в Україні Росія знайти не може.

У російських військових почались проблеми з фінансуванням.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських в/ч з’явилися проблеми з фінансуванням. Оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не передбачена, а зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо.

Як повідомляє розвідка, у тимчасово окупованому Криму після виплати "відряджувальних" тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.

Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських "ПВК". Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних "соціальних гарантій".

Сьогодні розпочалася тридцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. За останню добу українські військові знешкодили дві сотні окупантів та численні одиниці техніки.

На Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямках зусилля ЗСУ зосереджені на недопущенні прориву противника, а на Волині - на прикритті державного кордону.

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