Кирило Буданов зазначив, що було дуже важливо зберегти потенціал української авіації.

Російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення в Україну намагалися досягти повного панування в повітрі. Метою загарбників було знищення здатності України чинити опір у небі ще на землі.

Глава ГУР Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю для фільму "Збиті льотчики Росії" повідомив, що в перші години вторгнення Москва завдала ракетно-бомбових ударів по основних аеродромах, місцях дислокації сил протиповітряної оборони і радіотехнічних військах.

При цьому він зазначив, що в рамках масштабної підготовки до війни загарбники перекинули свої бойові вертольоти і літаки на:

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аеродром у тимчасово окупованому Криму;

північ Білорусі;

Схід Російської Федерації.

Зазначається, що повітряним силам України важливо було зберегти свій потенціал у перші дні повномасштабної війни. Завдяки інформації від військової розвідки про масштаби, напрямки та час повітряного удару, українські пілоти встигли розосередити літаки та зенітно-ракетні комплекси.

"Вони (росіяни – УНІАН) насправді вразили близько 20% об'єктів з усього списку, який хотіли. Це і завадило повному домінуванню в повітрі. А те, що їм не вдалося знищити більшу частину комплексів протиповітряної оборони, звело нанівець їх домінування в класах літаків і кількості авіації", – пояснив Буданов.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що основним завданням F-16 буде захист повітряного простору України. Він вказав, що бойова авіація забезпечить перевагу на тимчасово окупованих територіях.

У свою чергу міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що ЗСУ можуть почати застосовувати Західні винищувачі F-16 навесні 2024 року.

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