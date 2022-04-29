Американці продовжують стежити за ядерним потенціалом країни-агресора.

Сполучені Штати не вірять у загрозу застосування Росією ядерної зброї, попри запальну риторику Москви щодо цього.

Про це Reuters повідомив високопоставлений представник американської оборони.

"Ми продовжуємо щодня ретельно відстежувати їхній ядерний потенціал , і ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї", – сказав чиновник на умовах анонімності.

Загроза ядерного удару РФ

Ще раніше Лавров побічно натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора.

За даними української та іноземної розвідок, зараз Росія не готує ядерну зброю для застосування.

Своєю чергою радник глави Офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.

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