Росія втретє за час війни 'взяла' Луганщину: у Третій штурмовій відповіли

У кількох населених пунктах області все ще перебувають українські захисники.

1 квітня російські окупанти втретє за час повномасштабної війни проти України заявили про захоплення всієї території Луганської області. У Третій штурмовій бригаді вкид загарбників спростували.

Бійці бригади продовжують утримувати останні рубежі на Луганщині. Про це повідомляється на сторінці Третього армійського корпусу в Telegram.

"Символічно 1 квітня міноборони рф вкотре заявило про повне захоплення Луганської області своїми військами. Фактично ж на території області залишаються українські сили – підрозділи Третьої штурмової бригади", – йдеться в заяві.

Військові зауважили, що за пів року окупаційні війська РФ здійснили 144 спроби штурмових дій в районі Надії та Новоєгорівки. Окупанти залучили 19 одиниць мототехніки та понад 360 солдатів. Безповоротні втрати ворога становлять до 260 військових. Понад 80 – санітарні втрати.

"У вказаних н.п., а також у Греківці сили бригади утримують оборону – попри всі спроби росіян захопити область військовим і "віртуальним" шляхом за допомогою брехні та фейків", – резюмували у Третьому армійському корпусі.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 1 квітня, станом на 22:00 було зафіксовано 132 бойових зіткнення із противником. Найбільшу активність ворог демонстрував на Покровському (28 атак), Гуляйпільському (18) та Костянтинівському (16) напрямках.

Тим часом проєкт DeepState повідомляє, що російські окупаційні війська просунулися в Донецькій та Харківській областях. За даними аналітиків, РФ має просування поблизу Піщаного та Новопавлівки.

