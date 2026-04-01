Окупанти оголосили про повне захоплення Луганщини: втретє за час війни

Щоправда, і цього разу їхня заява виглядає більш ніж сумнівною.

Російські окупанти втретє за час війни оголосили про повне захоплення Луганської області. Відповідну заяву російського Міністерства оборони поширили російські ЗМІ.

"Підрозділи угруповання військ "Захід" завершили звільнення Луганської народної республіки", – йдеться в повідомленні Міноборони РФ, яке цитують російські пропагандисти.

Як зазначає видання "Агентство.Новости", російські військові вперше оголосили про повне захоплення Луганської області у 2022 році, з чим їх тоді привітав російський диктатор Володимир Путін. Однак у вересні того ж року російські війська були відкинуті з частини окупованих територій регіону в результаті контрнаступу ЗСУ.

У червні 2025 року призначений Росією ватажок угруповання "ЛНР" Леонід Пасічник знову оголосив про повне захоплення Луганської області. Потім, у жовтні, Путін заявив, що до повної окупації регіону російським військовим потрібно захопити ще 0,13% території Луганщини.

Тим часом OSINT-спільнота поки що не підтверджувала заяви російських окупантів. Мапа Deep State констатує контроль Сил оборони над невеликою ділянкою Луганської області в районі сіл Греківка та Новоєгорівка.

Як пише "Радіо Свобода", цю ділянку утримують підрозділи Третього армійського корпусу ЗСУ, і за останні кілька місяців росіяни тут не вели активного наступу.

Як писав УНІАН, за даними DeepState, за останню добу росіяни змогли просунутися поблизу села Піщане Куп'янського району Харківської області та села Новопавлівка в Донецькій області.

Також ми розповідали, що ЗСУ зірвали найбільший з початку року мотоштурм росіян на Слов'янському напрямку. Окупанти задіяли 16 мотоциклів, діючи кількома групами по 3-4 одиниці мототехніки. Однак штурмові дії були зупинені, піхоту, яка вирішила злізти з мотоциклів, українські військові ліквідували.

