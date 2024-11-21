Речниця наголосила, що окупаційні війська не закріпились за каналом.

Речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявила, що саме тактика РФ "розвідка м'ясом" та "штучного просування" призвела до появи повідомлень по просування окупантів до центру Часового Яру.

Водночас, сказала вона LIGA.net, ці заяви не відповідають дійсності. Солдати армії загарбників наразі активно проводять розвідку на цій ділянці фронту.

"Просто посилають вперед особовий склад: хто добіг – той добіг, хто не добіг – так і буде. Тобто це навіть не розвідка боєм, це розвідка м’ясом. У такому форматі вони можуть добігти бозна-куди", - пояснила Бобовнікова.

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За її словами, саме відповідна тактика призвела до появи дезінформації про ситуацію у місті.

"Хтось може добігти до центру міста, кинути там свій триколор, зробити фоточку і незабаром померти. Але в Telegram-каналах ця фотографія подається як нібито "просування" росіян до центру міста", – сказала речниця.

Бобовнікова наголосила, що окупаційні війська не закріпились за каналом. Противник не будує там позицій та не копає окопів.

Війна в Україні - ситуація у Часовому Яру

22 жовтня, представник 24 Окремої механізованої бригади ЗСУ ім. короля Данила Андрій Полухін наголосив, що російські окупанти не вклинювалися в оборону українських воїнів у місті Часів Яр (Донецька область). За його словами, малі піхотні групи окупантів заходять у місто і не можуть вийти, оскільки стають заблокованими через контроль з боку наших дронів.

Днями аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що росіяни прорвали оборону Часового Яру і змогли перейти канал Сіверський Донець - Донбас.

Командир відділення 24 ОШБр Боєць "Айдару" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" сказав, що загарбники намагаються оточити Часів Яр з флангів і частково їм це вдається.

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