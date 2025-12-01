Зазначається, що росіяни побігали зі своїм прапором в двох населених пунктах.

Немає жодних підстав росіянам оголошувати про "захоплення" населених пунктів Ставки та Новоселівка в Донецькій області. Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

Зазначається, що заява командування 20-ї армії та Міноборони РФ про нібито "захоплення" цих двох н.п у зоні відповідальності 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу є черговою інформаційною маніпуляцією.

"Противник використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати "контроль" і видати втрати за успіхи", - повідомляють в Третьому армійському корпусі.

При цьому наголосили, що кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи, але командири 20-ї армії РФ продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування.

"60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодних підстав оголошувати про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка - не існує!", - наголосив командир бригади Дмитро Рогозюк.

В Третьому армійському корпусі показали відео, де російські полонені розповідають, що в тих населених пунктаї іх військ немає, а вони мали тільки триколор повісити.

Війна в Україні - провокації з прапорами

Як повідомляв УНІАН, вранці 29 жовтня, російські загарбники показово встановити триколор на стелі українського Покровська. Втім, за годину ворожий прапор було знищено,

Моніторинговий проєкт DeepState зазначав, що "російська ганчірка як з'явилася - так і зникла", тобто була знищена.

Росіяни не одноразово загодили малою групою в якийсь населений пункт України і встановлювали російський прапор, що мало означати, що вони його захопили. При цьому знімали пропагандистські відео. Але українські бійці знищували ворожий триколор разом з групою.

Вас також можуть зацікавити новини: