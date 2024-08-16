Внаслідок атаки було знищено 90% техніки ворога.

Російські окупанти отримали наказ зробити неможливе, щоб просунутися у Харківській області, заявив в ефірі телемарафону командир батальйону УБпАК "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Інакше не можна пояснити те, які дії вживає противник на полі бою. Зокрема декілька днів тому противник вперше за місяць вчинив масовані ударно-штурмові дії за підтримки броньованої техніки. Ці заходи відбувалися у противника за донецьким сценарієм. Це БМП, танки, обварені зверху сітками. Під сітками знаходиться штурмова піхота", – розповів Федоренко.

Він додав, що першими у штурмовій групі їхали бронемашини з тралами, які намагалися зняти міні загородження.

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"Цей штурм був доволі масований. Атака противника була відбита, 90% техніки, яка брала участь в ударно-штурмових діях, була знищена. Тільки батальйону "Ахілес" вдалося в той день спалити чотири танки та три БМП. Піхота штурмова противника, якій вдалося спішитися – протягом останнього періоду була також знищена. І противник внаслідок цієї атаки успіху не мав", – додав Федоренко.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

У Десантно-штурмових військах ЗСУ показали, як проходив перший день прориву кордону у Курській області. Зокрема, українські військові поділилися, що їм довелося проводити розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, за підтримки авіації та артилерії.

Тим часом росіяни, за даними аналітиків з Інституту вивчення війни, продовжують високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи цим, що російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступу на сході України, навіть незважаючи на успішне вторгнення України в Курській області.

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