На місцях влучання працюють екстрені служби.

Росія вдень завдала удару по цивільному підприємству в Купʼянському районі Харківської області, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти близько 15:30 вдарили КАБами по цивільному підприємству Купʼянського району. Двоє цивільних, на жаль, загинули. За попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства", - написав Синєгубов у Telegram.

За інформацією голови ОВА, наразі екстрені служби працюють на місцях влучання.

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Ситуація на Харківщині – останні новини

Через складну безпекову ситуацію для понад 200 населених пунктів Харківської області подовжили комендантську годину, яка триватиме з 17:00 до 09:00. Йдеться про 11 населених пунктів Ізюмського району, 37 – Чугуївського, 41 – Харківського, 42 – Богодухівського та 73 – Куп‘янського.

Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що ситуація на Харківському напрямку залишається складною, ворог не полишає спроб прорвати лінію оборони українських захисників.

Окрім того, він заявив про значне зниження кількості російської авіації на Харківському напрямку. Військові пов'язують це з тим, що ворог застосовує свої зусилля на інших напрямках, а також це може бути наслідком завдання вогневого ураження по деяких аеродромах вглибині РФ.

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