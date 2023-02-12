Російські окупанти постійно атакують позиції українських захисників на Бахмутському напрямку, тому що воно все ще найголовніше для загарбників. На Лиманському напрямку росіяни "встановлюють рекорди" щодо обстрілів з артилерії.
"Головним напрямком удару ворога залишається Бахмутський відрізок фронту. Там 167 разів противник завдав ударів різними типами ствольної реактивної артилерії, сталося 41 бойове зіткнення, в ході якого ворог втратив 212 військових убитими і 315 пораненими", - розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.
При цьому він вказав, що в районі Бахмута зафіксували 48 обстрілів і 19 бойових зіткнень. Крім того, він уточнив, що бої велися також в районі Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського та Часового Яру.
"Наступною великою ділянкою, якій ворог приділяв увагу - це Лиманський напрямок, Луганська область. Там вже багато днів ворог ставить рекорди з ураження артилерійським вогнем. У цю добу було 424 обстріли і 23 бойові зіткнення. Також ворог втратив 69 окупантів убитими та 126 пораненими", - зазначив військовий.
Також Череватий повідомив, що за минулу добу росіяни втратили танки Т-72, один бронеавтомобіль "Тигр", міномет "Тюльпан" і дві САУ "Піон".
Ситуація на фронті - що відомо
За минулу добу, 11 лютого, ЗСУ ліквідували 900 російських окупантів. При цьому загальні бойові втрати росіян склали 137 780 чоловік.
Українська авіація завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. В той же час загарбники посилюють угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.