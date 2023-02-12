Сергій Череватий зазначив, що окупанти несуть великі втрати.

Російські окупанти постійно атакують позиції українських захисників на Бахмутському напрямку, тому що воно все ще найголовніше для загарбників. На Лиманському напрямку росіяни "встановлюють рекорди" щодо обстрілів з артилерії.

"Головним напрямком удару ворога залишається Бахмутський відрізок фронту. Там 167 разів противник завдав ударів різними типами ствольної реактивної артилерії, сталося 41 бойове зіткнення, в ході якого ворог втратив 212 військових убитими і 315 пораненими", - розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

При цьому він вказав, що в районі Бахмута зафіксували 48 обстрілів і 19 бойових зіткнень. Крім того, він уточнив, що бої велися також в районі Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського та Часового Яру.

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"Наступною великою ділянкою, якій ворог приділяв увагу - це Лиманський напрямок, Луганська область. Там вже багато днів ворог ставить рекорди з ураження артилерійським вогнем. У цю добу було 424 обстріли і 23 бойові зіткнення. Також ворог втратив 69 окупантів убитими та 126 пораненими", - зазначив військовий.

Також Череватий повідомив, що за минулу добу росіяни втратили танки Т-72, один бронеавтомобіль "Тигр", міномет "Тюльпан" і дві САУ "Піон".

Ситуація на фронті - що відомо

За минулу добу, 11 лютого, ЗСУ ліквідували 900 російських окупантів. При цьому загальні бойові втрати росіян склали 137 780 чоловік.

Українська авіація завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. В той же час загарбники посилюють угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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