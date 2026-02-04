Скільки українців довіряють Зеленському зараз: результати опитування

Опитування КМІС показало, що рівень довіри до президента залишається стабільним, хоча при непрямих запитаннях підтримка Зеленського нижча.

61% українців продовжують довіряти президенту Володимиру Зеленському, тоді як 33% висловлюють недовіру. Баланс довіри-недовіри становить +28%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з даними соціологів, 25% респондентів повністю довіряють Зеленському, ще 36% – скоріше довіряють.

Водночас серед тих, хто не довіряє президенту, 17% заявили, що зовсім не довіряють, а 16% – скоріше не довіряють.

У КМІС зазначають, що на початку січня показники довіри були майже ідентичними.

Під час дослідження соціологи застосували два підходи. Половині опитаних поставили пряме запитання щодо довіри до Зеленського, іншій – використали метод "задуманого знайомого", коли респонденти оцінювали довіру до абстрактної людини, яка могла вільно висловлювати свою думку.

У другому випадку рівень довіри виявився нижчим – 53% проти 61% при прямому запитанні.

У КМІС вважають, що реальний рівень довіри може бути дещо нижчим, ніж показують прямі опитування.

"Це меншою мірою пов’язано зі страхом критикувати президента. Ймовірніше, люди дають "державницьку" відповідь – навіть якщо незадоволені, вони підтримують єдність у воєнний час", – пояснили соціологи.

Вибори в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше ЦВК підготувала пропозиції щодо законодавчого врегулювання особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Перший заступник голови Верховної Ради України, голова робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період Олександр Корнієнко зазначив, що вже у січні необхідно зробити попередні напрацювання по підготовці законопроєкту щодо проведення виборів в Україні.

