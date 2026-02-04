'Краще 5 цих, ніж 30 мобілізованих': Паліса розповів, хто йде служити по 'Контракту 18-24'

Їхні життєві цінності дозволяють їм бути набагато агресивнішими і з більшою віддачею працювати на полі бою.

Проєкт контракту "18-24" - це була спроба підтримки вибору молоді, що хоче приєднатися до ЗСУ, але повністю мобілізацію вона замінити не здатна. Про це розповів заступник голови Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю LB.ua.

Відповідаючи на питання про те, чому прогнози по кількості учасників програми не справдилися, він зазначив, що це була швидше апробація базового контракту, який можна буде запропонувати потім вже мобілізованим людям для розуміння якихось меж в плані терміну служби, та апробація механізмів його впровадження.

Крім того, це було питання підтримки вибору молоді, яка хоче приєднатися до Збройних сил України, додатковою мотивацією.

"Навіть за всього нашого бажання, і мого в тому числі, такий проєкт, як "18-24", все одно не здатен замінити питання мобілізації. І я би не сказав, що там є якісь провали чи недорозрахунки", - зауважив він.

Водночас Паліса відзначив, що військові дуже високо оцінюють новобранців-учасників цієї програми:

"Спілкуючись з командирами підрозділів, які набрали собі від відділення і далі контрактників за цією програмою "18-24", вони кажуть, навіть процитую одного: "Мені краще п'ять цих, ніж 30 мобілізованих".

Він пояснив, що ці люди прийшли самі, розуміють свої цілі і також більше вкладаються у підготовку. Крім того, вони мають більше енергії та драйву.

"Їхні життєві цінності дозволяють їм бути набагато агресивнішими і з більшою віддачею працювати на полі бою. Я дивився кілька інтерв'ю з хлопцями з 18-24 і відеозвіти про виконання ними бойових завдань, деколи аж волосся дибки стає, наскільки у них все, з одного боку, жорстко і цинічно, з іншого – професійно і впевнено", - зауважив він.

Заступник голови ОП наголосив, що не вважає, що програма "18-24" зазнала краху.

"Це було і продовжує бути чудовим досвідом з певними поправками, коригуваннями для майбутніх програм і нарощування на цій базі переходу на контрактну армію", - зазначає він.

Мобілізація в Україні

У перші роки російського вторгнення Україна в основному намагалася тримати своїх наймолодших солдатів подалі від лінії фронту, оскільки вони необхідні для відновлення країни після закінчення війни.

Однак серйозний дефіцит людських ресурсів і невпинний наступ Росії змінили ситуацію, і молодих бійців все частіше відправляють на найнебезпечніші напрямки, пише WSJ.

