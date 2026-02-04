Японія знайшла рідкісноземельні метали на рекордній глибині в Тихому океані

Японія побоюється, що Китай може обмежити експорт рідкоземів через напружені відносини.

Японія оголосила про відкриття рідкісноземельних металів на рекордних глибинах в Тихому океані. Місія JAMSTEC - перша у світі спроба видобути глибоководні рідкісноземельні ресурси, пише Al Jazeera.

У понеділок японський уряд заявив, що в рамках глибоководної випробувальної місії в Тихому океані було виявлено осадові породи, що містять рідкісноземельні елементи, на глибині 6000 метрів. Токіо активізував зусилля з видобутку глибоководних родовищ, щоб зменшити свою залежність від Китаю щодо цінних мінералів.

Речниця уряду Кей Сато заявила, що зразок, вилучений Японським агентством з морських і земних наук і технологій (JAMSTEC), аналізується на кількість рідкісноземельних елементів, що містяться в осаді. Вона назвала вилучення осаду "значним досягненням як з точки зору економічної безпеки, так і всебічного розвитку морського середовища".

Минулого місяця глибоководне наукове бурове судно вирушило до віддаленого тихоокеанського острова Мінамі-Торішіма, де, як вважається, навколишні води містять багаті поклади цінних мінералів. За оцінками, район навколо острова, який знаходиться в економічних водах Японії, містить понад 16 мільйонів тонн рідкісноземельних елементів - це третій за величиною запас у світі.

Наприкінці минулого року Японія підписала угоду з США про координацію дій щодо забезпечення постачання рідкісних земель, оскільки обидві країни звернули увагу на контроль Пекіна над значною частиною світових запасів важливих мінералів.

Зокрема, Японія побоюється, що Китай, найбільший у світі постачальник рідкісноземельних елементів, може обмежити їх експорт через напружені дипломатичні відносини. Це налякало Токіо, який імпортує приблизно 70% своїх рідкоземельних елементів з Китаю.

Слід зазначити, що рідкісноземельні елементи – 17 металів, які важко видобути із земної кори, використовуються в усьому: від електромобілів до жорстких дисків, вітрових турбін і ракет.

