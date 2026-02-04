Потужний гравець на ринку рідкісноземельних металів зробив крок до знищення монополії Китаю

Це допоможе залучити інвесторів і посилити власне виробництво.

Австралія розглядає можливість встановлення мінімальної ціни на критично важливі корисні копалини, включаючи рідкісноземельні метали. Країна прагне обмежити домінуванню Китаю на ринку та залучити іноземні інвестиції в нові шахти та переробні проекти.

Видання Bloomberg пише, що анонс рішення вже спричинив зростання акцій місцевих виробників.

Австралія володіє четвертим за величиною запасом рідкісноземельних металів. Ці критично важливі мінерали використовуються в усіх галузях – від оборонної промисловості до технологічних компаній.

При цьому Австралія значно відстає від Китаю у видобутку та переробці критичних елементів і повинна докласти чималих зусиль, щоб наздогнати його. Водночас ресурсна галузь країни історично залежна від іноземних інвестицій.

Пекін - фактично монополіст на ринку переробки критично важливих мінералів і раніше використовував постачання як важіль впливу під час торговельних суперечок.

Австралія планує створити власні запаси критичних копалин на суму 843 млн доларів. Спочатку уряд зосередиться на закупівлі рідкісноземельних елементів, стибію та галію. Ці зусилля супроводжуються історичною угодою, яку Австралія підписала з США в 2025 році, розширивши доступ Америки до власних критичних елементів.

Рідкісноземельні метали – головні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани запустити так званий проект "Сховище" – стратегічний запас критично важливих мінералів із початковим капіталом у 12 мільярдів доларів, який має зменшити залежність Америки від китайських рідкісноземельних металів та інших елементів.

Євросоюз також планує запропонувати США партнерство в галузі критично важливих мінералів, щоб обмежити вплив Китаю. Окремим пунктом в пропозиції буде прописана вимога поважати територіальну цілісність один одного.

