На Харківському напрямку окупанти безрезультатно намагалися прорвати оборону українських військ у напрямку Ізюма.

Українські військові під Ізюмом ліквідували заступника керівника інженерних військ західного військового округу РФ.

Про це у своєму Telegram повідомив керівник Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, у напрямку на Ізюм супротивник намагався прорвати оборону військ ЗСУ, однак без успіху.

Крім того, українські військові під Ізюмом ліквідували полковника, заступника керівника інженерних військ західного військового округу Російської Федерації.

"Окупанти цієї доби нанесли 38 артилерійських, мінометних ударів та обстрілів з РСЗВ: це райони Салтівка, Циркуни, ХТЗ, Дергачі. Завдяки Збройним силам України росіяни суттєво зменшили свою присутність в небі над Харковом. На сьогодні фіксуємо розвідувальні літальні апарати", - написав Синєгубов.

Зранку українські військові припинили спробу проникнення у місто російських диверсійно-розвідувальних груп. Вони відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї, але українські бійці розгромили окупантів.

Нагадаємо, що комендатура російського міста Бєлгород почала розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали активну участь у незаконному наступі на Харків.

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