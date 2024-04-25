Військові з безпілотними авіаційними системами зможуть краще коригувати дії для ураження ворожої сили.

Нова допомога від США дозволить якісніше знищувати російських окупантів на підступах до українських позицій.

Про це командир підрозділу БпАК в складі 3-ї ОШБр Вадим Мазевич сказав в ефірі телеканалу "КИЇВ24.NEWS". "Ми бачимо у цій допомозі різного роду реактивні боєприпаси до РСЗВ і ракети. Це допоможе нам більш якісно вражати цілі і коригувати, що є прямим обов'язком безпілотних авіаційних систем. Частина підрозділів зараз чекає протитанкових засобів", - сказав Мазевич.

Зокрема, він зазначив, що нова допомога від США допоможе безпілотним авіаційним системам розвантажити і більш якісно скоригувати дії при відбитті масованих наступів для знищення російських окупантів. За його словами, це має дозволити знищувати окупантів не на 20-30%, а на усі 100%.

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Допомога Україні від США

24 квітня президент США своїм підписом увів у дію закон, що передбачає виділення на допомогу Україні $60,8 млрд, з них $49,9 млрд підуть на військову допомогу.

Водночас, одразу же в США оголосили про виділення нової партії допомоги для України на суму в один мільярд доларів. У цю допомогу ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО, боєприпаси для HIMARS, 155 мм артилерійські снаряди, включно з фугасними снарядами і поліпшеними звичайними боєприпасами подвійного призначення, артилерійські снаряди калібру 105 мм та багато інших видів техніки та озброєння.

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