Логістику росіян нищать за 100 км від фронту: в ISW розкрили деталі нової тактики ЗСУ

Українські дрони атакують головні шляхи постачання російських окупантів. Аналітики розповіли, про що це може свідчити.

Сили оборони почали активніше атакувати дронами російську логістику на оперативній глибині, що може стати важливим фактором для майбутніх українських контрнаступів.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітикиів Інституту з вивчення війни (ISW). Зазначається, що ЗСУ проводять розвідку та атакують російські наземні лінії постачання на окупованій частині Донецької області за сотню кілометрів від передової.

Зокрема, аналітики ISW звернули увагу на свіже геолокаційне відео, на якому видно удари українських дронів по російській вантажівці на трасі Т-0509 Маріуполь-Донецьк за 95 км від лінії фронту.

Відео дня

Крім того, українські безпілотники були помічені в Маріуполі та вздовж траси М-14, яка веде до окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

Аналітики акцентували, що саме ці маршрути мають критичне значення для окупантів, оскільки по трасі Т-0509 ведеться постачання військ РФ, які наступають на півночі Донеччини, а М-14 забезпечує логістику окупантів у напрямку Оріхова та лівобережжя Дніпра.

"Здатність України бити безпілотниками по рухомих цілях на відстані понад 100 км від лінії фронту, у районах, де раніше росіяни проводили логістику відносно безпечно, дозволить досягти часткових ефектів повітряної блокади поля бою, що погіршить здатність окупантів проводити наступальні операції або захищатися від українських контрнаступів", - пояснили аналітики ISW.

Вони зробили висновок, що систематичні удари по логістиці росіян можуть підтримати майбутні українські контрнаступи, подібні до тих, які раніше дозволили ЗСУ звільнити частину Куп’янська та території на півдні Дніпропетровської області.

Удари по Маріуполю

Вчора 1-й корпус Нацгвардії "Азов" вчора повідомив про удари по російських військових об’єктах біля Маріуполя та заявив, що українські дрони атакують логістику росіян на відстані до 160 км від позицій операторів.

Українські захисники повідомили, що окупанти використовують дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання.

Вас також можуть зацікавити новини: