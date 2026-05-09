'Всі види впливу, окрім ядерного': Росія знищує Чорне і Азовське моря

Екосистеми Чорного та Азовського морів продовжують стрімко деградувати на тлі війни та російської окупації Криму. В акваторіях півострова фіксують зникнення традиційних для регіону видів риб, а експерти – як українські, так і підконтрольні Росії – дедалі частіше говорять про масштабні екологічні зміни, повідомляє "Радіо Свобода - Крим.Реалії".

Повну картину того, що відбувається в морях, отримати практично неможливо, адже РФ не допускає до Криму незалежних науковців та міжнародних дослідників.

На стан морського середовища впливає цілий комплекс факторів: присутність військового флоту РФ, активне використання авіації та озброєння, ракетні удари по Україні та бойові дії в акваторії.

Суттєвого удару по екосистемах завдали підрив дамби Каховської ГЕС у 2023 році та розлив мазуту з російських танкерів у Керченській протоці. У 2025 році дослідники з України та РФ також фіксували масову загибель дельфінів у Чорному морі.

Доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Павло Гольдін під час форуму "Крим: дім, за який ми боремося" заявив, що Чорне море нині перебуває під безпрецедентним екологічним тиском. За його словами, війна створила небезпечні умови не лише для судноплавства, а й для морських екосистем та прибережних територій. Він наголосив, що у Чорному морі сьогодні присутні майже всі типи екологічного впливу, окрім ядерного та біологічного, а найбільшу небезпеку становлять морські міни та боєприпаси.

У Представництві президента України в АРК заявляють, що Росія понад 10 років мілітаризує Чорне море та використовує його для військових потреб. У відомстві стверджують: акваторія суттєво забруднена нафтопродуктами, стічними водами та токсичними речовинами, серед яких кадмій, мідь, свинець і хром. Крім того, через дефіцит кисню у воді посилюється процес "цвітіння".

Зазначається, що через забруднення води скорочуються популяції осетрових, судака, деградують природоохоронні території Керченської протоки, дельти Дунаю та Чорноморського біосферного заповідника.

Наголошується, що Чорне море має стратегічне значення не лише для регіону, а й для глобальної безпеки та економіки. Те, що раніше було простором туризму, бізнесу та міжнародної торгівлі, нині стало одним із символів наслідків війни.

В РФ визнають проблеми – але не причини

У підконтрольному Росії Інституті біології південних морів заявляють про фактичну втрату запасів цінних видів риб у Чорному морі, зокрема осетрових, султанки, мерланки та шпротів. Водночас російські фахівці уникають згадок про військовий фактор, пояснюючи ситуацію "втручанням людини" та глобальними проблемами Світового океану.

Офіційна влада РФ публічно не реагує на заяви про масштабне забруднення Чорного моря.

Серйозні екологічні зміни відбуваються і в Азовському морі, де, за словами авторів, стрімко скорочується популяція бичка – риби, яка десятиліттями була символом азовських курортів.

Доцент кафедри зоології та аквакультури підконтрольного РФ КФУ ім. Вернадського Володимир Гайдаєнко пояснив російським ЗМІ, що головною причиною стало підвищення солоності води. За його словами, ікра бичка нормально розвивається при солоності 9–11 проміле, тоді як нині цей показник в Азовському морі зріс до 13 проміле. Через це бичок може фактично втратити статус промислової риби регіону.

У Південній філії російського ВНІРО також повідомляють про скорочення популяцій судака та тарані – традиційних промислових видів Азова. Серед причин там називають багаторічне браконьєрство, засолення моря та деградацію природних нерестовищ у лиманах і малих річках.

На екосистему Азовського моря впливають і глобальне потепління, і скиди промислових відходів, мазуту та палива, а також наслідки бойових дій – затоплена техніка та руйнування берегової інфраструктури.

Росія планує масовий вилов медуз

Додаткове занепокоєння викликали плани Росії розпочати масштабний вилов медуз в Азовському морі у 2026 році. За словами голови Росриболовства Іллі Шестакова, в курортних районах експериментальний вилов стартує вже у липні. Частину медуз планують використовувати для виробництва желатину та колагену, частину – у харчовій промисловості, решту – знищувати "заради екологічного благополуччя моря".

В українському Центрі національного спротиву такі наміри назвали черговим варварським втручанням в екосистему заради швидкого прибутку. Адже медузи відіграють важливу роль у морському балансі, контролюючи розмноження планктону. Їхнє масове знищення може призвести до неконтрольованого "цвітіння" води, падіння рівня кисню та подальшого вимирання рибних ресурсів.

Екологічна загроза для всього Причорномор’я

Ще у 2022 році Міністерство захисту довкілля України заявляло, що РФ порушує положення Бухарестської конвенції про охорону Чорного моря, а дії країни-агресора створюють загрозу екологічної катастрофи не лише для України, а й для всіх причорноморських держав.

Українська влада на міжнародних майданчиках називає мілітаризацію Чорного та Азовського морів екоцидом і порушенням міжнародного гуманітарного права.

РФ офіційно ці звинувачення не коментує. Водночас російські вчені частково визнають негативні зміни біля берегів Криму. За результатами досліджень акваторії Чорного моря біля півострова у 2023 році вони назвали головними джерелами забруднення нафтові скиди та стічні води з кримських населених пунктів, однак військовий чинник не згадували.

В Україні наразі немає комплексної стратегії відновлення екологічного стану морів, що омивають Крим. Експерти зазначають, що для цього бракує повноцінних досліджень на місці, а подальші кроки значною мірою залежатимуть від майбутнього деокупації півострова та її наслідків.

Нагадаємо, за словами заступника директора з науки УкрНЦЕМ Віктора Коморіна, розпочата РФ війна завдала сильної шкоди Чорному морю, яке зазнало значного антропогенного навантаження. Зросли обсяги надходження в акваторію біогенних речовин, таких як азот, фосфор, нітрати тощо. Їхня кількість збільшується через руйнування внаслідок обстрілів прибережної інфраструктури, забруднену воду річок.

Також у море потрапляють важкі метали, нафтопродукти, вибухові речовини, фрагменти різних боєприпасів, кораблів, літаків, ракет, дронів.

