Ірак відкрив найбільше за останні роки родовище нафти: туди вже зайшов Китай

Ірак оголосив про відкриття великого нафтового родовища в південній провінції Наджаф за 180 кілометрів від Багдада, поблизу кордону з Саудівською Аравією. Про це повідомляє Euronews.

Відкриття називають одним з найважливіших в іракському енергетичному секторі за останні роки. За попередніми оцінками, запаси однієї з розвідувальних ділянок перевищують 8,8 млрд барелів сирої нафти.

Китайська компанія ZhenHua Oil через свою дочірню компанію Qurnain Petroleum Limited є головним оператором робіт з розвідувального буріння та сейсмічної розвідки в регіоні в партнерстві з іракською стороною.

ZhenHua Oil представила план швидких інвестицій, спрямований на прискорення розробки родовища та якнайшвидший його комерційний запуск.

Ірак як виробник та експортер нафти

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), Ірак посідає п’яте місце у світі за обсягом підтверджених запасів нафти, які оцінюються у 145 мільярдів барелів. Це становить близько 17% від загальних запасів Близького Сходу та приблизно 9% світових запасів.

До початку війни президента США Трампа в сусідньому Ірані, видобуток Іраку становив близько 4,5 млн барелів нафти на день, що робило його третім за величиною виробником в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Багдад експортував близько 3,5 млн барелів на день, з яких близько 90% проходило через Ормузьку протоку.

Через війну Трампа експорт нафти з Іраку впав в березні до 18,6 млн барелів, принісши дохід у розмірі 1,96 млрд доларів. В порівнянні з лютим зниження доходів склало приблизно 71%. Тоді Ірак експортував понад 99 млн барелів і заробив 6,81 млрд доларів.

Наразі Багдад працює над прискоренням стратегічного проєкту будівництва нафтопроводу в західному напрямку, що з'єднає південну провінцію Басра з містом Хадіта в провінції Анбар поблизу сирійського кордону, з плановою експортною потужністю 2,5 мільйона барелів на добу.

Блокування Ормузької протоки – останні новини

Згідно з аналізом ЦРУ, Іран може витримувати морську блокаду США принаймні протягом трьох місяців, поки його економічне становище не стане критичним. Термін може стати значно довшим, якщо країна налагодить стабільне постачання нафти на експорт через Центральну Азію.

У решти світу цього часу в запасі немає. За оцінками аналітиків, вже до кінця травня глобальні запаси нафти будуть вичерпані.

