Ціни на капусту злетіли майже вдвічі: скільки вже коштує кілограм

Попит на овоч знаходиться на високому рівні.

Гуртові ціни на торішню білокачанну капусту в Україні різко зросли за тиждень – в середньому на 75%. Зараз овоч пропонують до продажу в діапазоні 8–15 грн/кг.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що стрімке скорочення пропозиції овочів внаслідок сезонного чинника спричинило дефіцит білокачанної капусти. В продаж надходять лише залишкові партії минулорічного врожаю.

При цьому попит на овоч залишається на високому рівні, що дозволяє виробникам і далі підвищувати відпускні ціни. Але, незважаючи на зростання цін, білокачанна капуста все ще в середньому на 77% дешевша, ніж рік тому.

Відео дня

За умов скорочення фермерських запасів в сховищах, вартість капусти зростатиме і надалі з доволі високою ймовірністю, кажуть учасники ринку.

Ціни на капусту в супермаркетах України

Капуста білоголова в Сільпо коштує 23 грн/кг.

В Varus кілограм капусти продають за 14,9 гривні.

Цінник на капусту в АТБ – 27,49 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

З сезонними овочами, такими як огірки та помідори, справи геть інакші. Так, тепличні комбінати в Україні на тижні наростили поставки томатів, тож овоч дешевшає на тлі кволого попиту. Однак помідори все одно коштують значно дорожче, ніж рік тому.

Торговельні мережі в Україні найближчим часом запровадять акційні знижки на низку молочних продуктів, очікує заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас. Проте такий стан справ триватиме недовго – вже восени ці ж продукти, навпаки, подорожчають, через зміну ситуації на молочному ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: