Трамп допустив продовження перемир'я між Україною і Росією після 11 травня

Глава Білого дому висловив сподівання, що триденне припинення вогню насправді триватиме довше, ніж заплановано.

Президент США Дональд Трамп сприяв укладенню угоди про перемир'я, яка передбачає обмін полоненими. Але попередні подібні угоди про припинення вогню швидко зривалися.

Як пише Politico, Трамп заявив, що Україна та РФ домовилися про триденне припинення вогню та обмін полоненими за посередництва США, що стало черговим поворотом у багаторічній війні.

У соцмережі глава Білого дому уточнив, що тимчасове припинення вогню триватиме з суботи по понеділок, щоб полегшити проведення обміну 2000 російських і українських військовополонених.

При цьому Трамп висловив надію, що тимчасове перемир'я триватиме довше, ніж заплановано, і стане кроком, який призведе до остаточного завершення війни.

"Було б добре. Я б хотів, щоб це (війна - ред.) зупинилося", - сказав він журналістам.

"Переговори про припинення цієї війни - найбільшої з часів Другої світової, тривають, і ми з кожним днем наближаємося до мети", - стверджує Трамп.

Глава Білого дому повідомив, що прохання про припинення вогню виходило від нього, а це, як зазначило видання, свідчить про збереження впливу президента на війну, навіть незважаючи на те, що він ще не досяг постійної угоди про припинення війни, якої давно прагнув.

Парад у Москві

Росія пригрозила завдати "у відповідь, масованого ракетного удару" по Києву, якщо Україна завдасть удару по Москві під час сьогоднішнього параду.

Вчора в ISW зазначили, що погрози Кремля на адресу України відповісти у разі зриву параду відображають усвідомлення російським диктатором Володимиром Путіним того, що він не може надійно захистити Москву та інші глибокі тилові райони від українських ударів

