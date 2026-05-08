Зеленський підтвердив триденне перемир’я та запланований обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський підтвердив отриману згоду Росії на обмін військовополоненими 1000 на 1000 та режим тиші 9, 10 та 11 травня.

"Цими днями було багато звернень та сигналів щодо конфігурації завтрашнього дня в Москві у звʼязку з нашими українськими далекобійними санкціями. Принцип дзеркальності в наших діях добре відомий та був доведений російській стороні. Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме - звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому", - написав він у соцмережах.

За його словами, в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони Україна отримала згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000.

"Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня. Україна послідовно працює для повернення своїх людей із російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну. Дякую Президенту Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь. Розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною", - додав Зеленський.

Перемир'я на 9 травня

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня. За його словами, режим тиші передбачає повне припинення бойових дій, а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

