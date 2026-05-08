В Британії союзник Трампа здобув 'історичну' перемогу на виборах

Найджел Фарадж і його партія критикують Захід, часто повторюють російські наративи, але уникають виглядати відвертими симпатиками Путіна.

Правляча Лейбористська партія прем’єр-міністра Кіра Стармера зазнала важкої поразки на місцевих і регіональних виборах у Великій Британії. Головним переможцем виявилася права популістська партія Reform UK на чолі з євроскептиком Найджелом Фараджем, пише Reuters.

Повідомляється, що лейбористи втратили підтримку у своїх традиційних бастіонах на півночі Англії, а також у Шотландії та Вельсі. Партія Reform UK, яка ще донедавна вважалася маргінальною, отримала понад 700 місць у різних місцевих радах і фактично перетворилася на одну з головних політичних сил країни.

Reuters зазначає, що результати виборів стали "ознакою розпаду традиційної британської двопартійної системи", адже поразки зазнала не лише Лейбористська партія на чолі зі Стармером, але і її "одвічний" суперник - Консервативна партія. Натомість окрім Reform UK значно наростив своє представництво інший традиційний аутсайдер - ліва Партія зелених на іншому кінці політичного спектру, а крім неї також регіональні націоналісти у Шотландії та Вельсі.

Видання The Guardian пише, що лейбористи втратили десятки мандатів навіть у так званих "червоних" округах, які роками вважалися їхньою надійною електоральною базою. Зокрема, Reform UK взяла під контроль Ньюкасл-андер-Лайм та виграла всі 12 місць у Гартлпулі. На цьому тлі всередині партії пролунали заклики до відставки Стармера.

Британський депутат-лейборист Джонатан Бреш, якого цитує The Guardian, прямо заявив, що прем’єр має піти у відставку. Колишній "тіньовий канцлер" Джон Макдоннелл також натякнув на необхідність зміни керівництва партії.

Водночас сам Стармер відмовився залишати посаду.

"Виборці надіслали сигнал про темпи змін, про те, як вони хочуть покращити своє життя. Мене обрали для того, щоб відповісти на ці заклики, і я не збираюся тікати від них і занурювати країну в хаос", - цитує британського прем'єра Associated Press.

Своєю чергою Найджел Фарадж заявив, що перемога його партії свідчить про "історичні зміни в британській політиці", і тепер Reform UK стала "справжньою опозицією" британському в особі лейбористів і консерваторів. Фарадж також висловив переконання, що його партія "рухається до перемоги на загальних виборах" до британського парламенту, які мають відбутися не пізніше 2029 року.

Хто такий Найджел Фарадж і що треба знати про партію Reform UK

Найджел Фарадж – британський правий популіст і один із головних архітекторів Brexit. Він здобув популярність як багаторічний лідер Партії незалежності Великої Британії (UKIP), яка виступала за вихід країни з Європейського Союзу та жорстке обмеження імміграції.

Після референдуму 2016 року Фарадж створив Brexit Party, а згодом очолив Reform UK – правопопулістську та євроскептичну партію, яка нині позиціонує себе як альтернатива і консерваторам, і лейбористам. Політична платформа Reform UK базується на антиімміграційній риториці, скороченні податків, критиці "політичного істеблішменту", боротьбі з "зеленою бюрократією" та посиленні національного суверенітету.

Фарадж є одним із найвідоміших євроскептиків Європи. Він роками виступав проти поглиблення інтеграції з ЄС, називаючи Брюссель надмірно бюрократичною та недемократичною структурою. У міжнародній політиці його часто асоціюють із глобальною хвилею правого популізму. Фарадж підтримує тісні контакти з Дональдом Трампом та відкрито підтримував його під час президентських кампаній у США. Обох політиків об’єднує критика глобалізму, ліберальних еліт та міграційної політики Заходу.

Щодо України та Росії позиція Фараджа є суперечливою. Після повномасштабного вторгнення Росії він засудив агресію Москви та заявляв, що Україна має право на самозахист. Водночас Фарадж неодноразово критикував НАТО та стверджував, що Росію буцімто спровокували напасти на Україну. Він також виступав проти надмірного, на його думку, фінансового навантаження на британських платників податків через підтримку України. Однак згодом він трохи скорегував позицію і навіть почав критикувати Трампа за надмірну поблажливість до Путіна.

