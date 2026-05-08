Путін звинуватив Україну в 'тероризмі' після атаки дронів на Ростов

Путін заявив, що удар по центру управління повітряним рухом міг вплинути на безпеку цивільних повітряних суден.

Російський диктатор Володимир Путін скликав термінове засідання Ради Безпеки РФ, звинувативши Україну в атаці на Ростовський регіональний центр управління повітряним рухом. Його слова цитують росЗМІ.

"Київський режим вчинив ще один акт, безперечно, терористичного характеру, а саме - завдав удару по Ростовському регіональному центру організації повітряного руху", - сказав Путін.

Російський диктатор заявив, що удар по центру організації повітряного руху міг вплинути на безпеку цивільних повітряних суден. Він додав, що "ніяких трагічних подій не сталося завдяки високопрофесійній роботі наших авіаційних диспетчерів".

Раніше Мінтранс РФ повідомляв, що через атаку безпілотників на Ростовський регіональний центр управління повітряним рухом було тимчасово призупинено роботу 13 російських аеропортів. Пізніше міністерство заявило про відновлення польотів над півднем Росії.

Нагадаємо, що Росія вводила обмеження на авіаційний рух у південних регіонах через атаку безпілотників на диспетчерський центр у Ростові-на-Дону. Він щодня координує польоти до двох тисяч цивільних рейсів.

Загалом було призупинено роботу 13 аеропортів – Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкали, Магаса, Мінеральних Вод, Нальчика, Сочі, Ставрополя та Елісти.

